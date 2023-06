Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 12.06.2023

Eschwege (ots)

Wildunfälle im WMK

Ein 52-jähriger Autofahrer aus Kassel hat am Sonntagabend gegen 21.40 Uhr einen Hasen erfasst, als er von NEB-Berge in Richtung B 27 unterwegs war. Das Tier lief anschließend in ein Feld davon. Der Schaden am Auto des Mannes wird mit 1000 Euro angegeben.

Gleichfalls auf 1000 Euro beläuft sich der Sachschaden am Pkw eines 40-Jährigen aus Witzenhausen. Der Mann hatte am Montagmorgen um kurz nach 05.00 Uhr mit seinem Auto einen Rehbock erfasst und dabei tödlich verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der L 3238 zwischen Ermschwerd und Stiedenrode, wo das Tier unvermittelt die Fahrbahn überquert hatte.

Ein Wildunfall mit noch unbekanntem Sachschaden ereignete sich außerdem am Montagmorgen gegen 05.26 Uhr auf der L 3243 zwischen Vierbach und Reichensachsen. Hier hat eine 43-jährige Autofahrerin aus Meißner ein Reh erfasst, welches dadurch verendete.

Polizei Eschwege

Alkoholisiert mit Fahrrad gestürzt

Am Sonntagmorgen ist ein 62-jähriger Mann aus Sontra unter Alkoholeinfluss mit seinem Fahrrad gestürzt. Gegen 09.00 kam es zu dem Vorfall auf dem Radweg entlang der B 27 zwischen Mitterode und dem Gelände eines Kleingartenvereins. Neben der Polizei wurden auch Rettungskräfte hinzugezogen. Wie sich herausstellte war der Mann erheblich alkoholisiert (ein Atemalkoholtest ergab über 2,8 Promille), woraufhin der Mann sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Gegen den 62-Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr.

Polizei Sontra

Lkw kollidiert mit geparkten Pkw; Schaden 10.000 Euro

Ein aus Rumänien stammender 23-jähriger Lkw-Fahrer ist am Samstagabend mit einem Kipp-Laster aus Unachtsamkeit gegen einen geparkten Pkw gefahren und hat diesen dabei nicht unerheblich beschädigt. Der Unfall ereignete sich gegen 18.55 Uhr in Großalmerode in der Straße "Unter den Eichen". Während der Lkw laut Bericht der Beamten unbeschädigt blieb, wird der entstandene Schaden am Heck des Pkw auf 10.000 Euro beziffert.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Walburger Straße in Witzenhausen an einem goldenen Ford Mondeo auf der linken Fahrzeugseite den Vorder-und Hinterreifen zerstochen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagabend 22.00 Uhr und Sonntagmorgen 07.30 Uhr. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

