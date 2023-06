Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 07.06.2023

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

2 Fälle von Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Gestern sind zwei Anzeigen wegen Sachbeschädigung an Pkw bei der Polizei in Eschwege erstattet worden. Betroffen sind ein schwarz-weißer Opel Mokka und ein grauer VW ID.3 die beide in der Schillerstraße in Eschwege geparkt standen. Die Tatzeit liegt bei dem Opel Mokka in der vergangenen Woche Freitag zwischen 06.30 Uhr und 14.30 Uhr. Hier haben unbekannte den rechten Hinterreifen mutwillig beschädigt, so dass dieser Luft verlor. Der Schaden wird mit 200 Euro angegeben. Bei dem VW wurde ebenfalls ein Reifen beschädigt, der Schaden liegt bei 160 Euro. In dem Fall liegt der Tatzeitraum am Montag zwischen 07.00 Uhr und 15.00 Uhr. Die Polizei in Eschwege hat in beiden Fällen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung an Pkw aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05651/925-0.

Unfallflucht

Zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag eine Unfallflucht auf einem Wirtschaftsweg zwischen den Ortschaften Hoheneiche und Bischhausen. In diesem Zeitraum wurde ein dort abgestellter Pkw Audi A 2 im Bereich des rechten Außenspiegels angefahren. Dadurch wurde auch die Scheibe der Beifahrertür zerstört. Sachschaden: ca. 800 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Einbruch; Diebstahl von Kabel

Der oder die unbekannten Täter betraten vergangen Nacht das Gelände eines Steinbruchs in Berkatal-Frankershausen und suchten im oberen Bergbereich zwei Trafostationen auf. Hier brachen sie beide Bügelschlösser auf, öffneten die Zugangstüren und legten die unter Hochspannung stehende Stromzuleitung stromlos. Danach durchtrennten sie ein Zuleitungskabel, um die Kupferadern auf einer Länge von ca. 10 Metern heraus zu trennen. Darüber hinaus wurden auf dem Gelände des Steinbruchs weitere Starkstromkabel zusammengetragen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde auch festgestellt, dass auf dem Gelände auch die Tür eines Hauses, das auch als Lagerraum und Werkstatt dient, widerrechtlich geöffnet wurde. Aus den Räumen wurden durch den oder die Täter Starkstromkabel und ein Schweißgerät entwendet und abtransportiert. Diese Tat dürfte sich jedoch bereits in den Vormittagsstunden des 31.05.23 ereignet haben. Der gesamte Schaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 21:45 Uhr, ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra, der auf der K 28 zwischen Ulfen und Sontra unterwegs war. Das Reh verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand ein Schaden von ca. 1000 EUR.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

