Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Bagger

Wittlich (ots)

In der Gottlieb-Daimler-Straße in Wittlich ist derzeit wegen Fahrbahnerneuerungen eine Baustelle eingerichtet, entsprechende Arbeitsfahrzeuge sind dort abgestellt. Am Samstag, 30.07.2022, gegen 23.20 Uhr, stellte ein Zeuge fest, dass die Scheiben eines Baggers eingeschlagen wurden. Zeugenhinweise werden an die Polizei Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten.

