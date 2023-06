POL-ESW: Pressebericht 06.06.2023 -2

Polizei Eschwege

Diebstahl von -2- E-Bikes; Schaden 6800 Euro; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag sind zwischen 07.30 Uhr und 08.15 Uhr zwei E-Bikes der Marke "Haibike" (Haibike 60 u. Haibike 45)" im Wert von insgesamt 6800 Euro geklaut worden. Es handelt sich um zwei schwarz-blaue Trekkingräder (5 Blue/Canary und 5 Trapez Blue/Canary). Die Räder waren auf einem Privatgrundstück in der Sudetenstraße in Großalmerode unter einem Carport mittels Kette angeschlossen. Die Polizei in Hessisch Lichtenau hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05602/9393-0.

Pkw fährt Frau über den Fuß; Polizei sucht Zeugen

Heute Mittag ist bei den Kollegen der Polizei Witzenhausen ein Unfallgeschehen zur Anzeige gebracht worden. Demnach ist am heutigen Dienstagmorgen gegen 09.23 Uhr eine 16-jährige Schülerin aus Bad Sooden-Allendorf von einem unbekannten Autofahrer verletzt worden, als das Mädchen in der Südbahnhofstraße etwa Höhe Haus Nummer 22 aus Unachtsamkeit auf die Straße trat. In dem Moment, als die Schülerin die Straße betrat, kam ein Auto und überfuhr den Fuß der 16-Jährigen, setzte aber die Fahrt dann unvermittelt in aufsteigender Richtung fort. Zu dem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es grau gewesen sein soll, möglicherweise ein Opel. Die Beamten in Witzenhausen haben Unfallermittlungen aufgenommen und bitten in dem Fall um Hinweise zu dem Fahrzeug oder um Mitteilung von weiteren möglichen Zeugen unter 05542/9304-0.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Siedlerstraße in Gertenbach ist ein geparkter blauer VW Polo von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Unfall ereignete sich bereits letzte Woche zwischen Donnerstag (01.06.2023) 08.00 Uhr und Sonntagabend (04.06.203) 20.00 Uhr. Beschädigt wurde bei dem Polo der vordere linke Kotflügel. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise zu dem Verursacher unter 05542/9304-0.

