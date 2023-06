POL-ESW: Pressebericht 05.06.2023 -2

Polizei Eschwege

Pressebericht 05.06.2023

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben im Buchenweg in Eschwege einen geparkten roten VW Golf mutwillig beschädigt. Zwischen Sonntag 15.00 Uhr und Montag 10.15 Uhr zerkratzten die Unbekannten das Fahrzeugdach und verursachten dadurch einen Schaden von 500 Euro. Die Polizei Eschwege ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter 05651/925-0.

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

In Bad Sooden-Allendorf haben Unbekannte aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße ein silbernes Citybike (keine weiteren Merkmale bekannt) im Wert von 500 Euro geklaut. Ereignet hat sich der Vorfall zwischen Montag (29.05.) und Sonntag 12.00 Uhr. Die Polizei in Bad Sooden-Allendorf ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise unter 05652/927943-0.

Polizei Witzenhausen

Im Gegenverkehr Fahrzeug gestreift

Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam es am Montagmittag gegen 12.24 Uhr im Laubenweg in Witzenhausen. Eine 84-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen befuhr den Laubenweg von der Straße "Hinter dem Deich" kommend in Richtung B 80 /"Zu den Weinbergen". Dabei geriet die Frau dann offenbar zu weit nach links und über die Mittellinie, wodurch sie den entgegenkommenden Pkw eines ebenfalls aus Witzenhausen stammenden 33-Jährigen streifte. Bei der Kollision gingen jeweils die linken Außenspiegel zu Bruch, die Schäden sind noch nicht beziffert.

