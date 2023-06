POL-ESW: Pressebericht 02.06.2023 -Diebstähle

Polizei Eschwege

Ortsschild von Oberdünzebach geklaut; Polizei sucht Zeugen

Zur Anzeige gebracht wurde heute Vormittag der Diebstahl eines Ortseingangsschildes im Wert von 300 Euro. Demnach entwendeten unbekannte Täter das komplette Schild in der Ortschaft Oberdünzebach am Ortsausgang in Richtung Langenhain (Alte Mühlhäuser Landstraße). Festgestellt wurde der Verlust am Donnerstagabend gegen 19.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05652/925-0.

E-Bike geklaut; Polizei sucht Zeugen

Im Milanweg in Gertenach haben unbekannte Täter ein schwarzes Damenrad (E-Bike) der Marke "Specialized" (Modell Como) aus einem Vorgarten geklaut. Ereignet hat sich der Diebstahl zwischen Mittwochabend 22.30 Uhr und Donnerstagmorgen 07.30 Uhr. Die Täter nahmen das mittels Kettenschloss gesicherte Rad samt Fahrradkorb und einen am Lenker befestigten Fahrradhelm mit. Der Stehlwert liegt bei 3000 Euro. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

