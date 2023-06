Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 01.06.2023

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht (1); Polizei sucht Zeugen

In der Niederhoner Straße in Eschwege ist am Donnerstag ein schwarzer Kia Ceed von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Das Auto stand auf dem Parkplatz des "toom-Baumarktes" zwischen 10.40 Uhr und 11.20 Uhr geparkt. Der Kia wurde beim Ein-/Ausparken an der hinteren, linken Fahrzeugseite im Bereich der Tür und des Kotflügels beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 2500 Euro. Hinweise zum Verursacher unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Verkehrsunfallflucht (2); rollender Einkaufswagen beschädigt geparktes Auto; Verursacher verlässt unerlaubt den Unfallort

Beim Einladen von Einkäufen auf dem Parkdeck des Kaufland-Einkaufsmarktes in Eschwege ist einem 72-jährigen Mann aus Bad Sooden-Allendorf am Donnerstagmorgen gegen 10.00 Uhr ein Einkaufswagen davongerollt und gegen das geparkte Auto einer 59-Jährigen aus Wanfried geprallt. Dabei entstand am Auto der 59-Jährigen ein Schaden von 100 Euro an der hinteren, linken Tür. Da der Mann nach Beendigung der Einkäufe sich nicht weiter um den entstandenen Schaden kümmerte und die Unfallstelle verließ, brachte die Geschädigte den Vorfall zur Anzeige, nachdem sie von Zeugen des Vorfalls in Kenntnis gesetzt worden war. Der 72-Jährige konnte daraufhin als Verursacher ermittelt werden. Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen wegen Unfallflucht.

Auffahrunfall

Eine 48-jährige Autofahrerin aus Schimberg ist am Donnerstagmorgen gegen 07.47 Uhr auf den Wagen einer 36-Jährigen aus Wanfried aufgefahren. Beide waren auf der B 249 von Schwebda in Richtung Eschwege unterwegs. Aufgrund eines Rückstaus an der Ampel am Grebendorfer Hüttchen, musste die 36-Jährige verkehrsbedingt anhalten, was die 48-Jährige zu spät erkannt hatte. An beiden Autos entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe

Wildunfall

Ein 38-jähriger Autofahrer aus Großalmerode kollidierte heute Morgen um 07.00 Uhr einem Reh, als er auf der Kreisstraße K 42 von Laudenbach in Richtung Rommerode unterwegs war. Das Reh lief nach dem Aufprall davon, am Auto des Mannes entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Polizei Witzenhausen

Rentnerin bemerkt Diebstahlsversuch; Täter flüchtet

Ein unbekannter männlicher Täter hat am Donnerstagvormittag versucht, einer 83-jährigen Rentnerin das Portmonee zu klauen. Der Vorfall ereignete sich gegen 10.47 Uhr im Herkules-Markt in Witzenhausen (Bornemannweg), wo er Unbekannte versuchte an das Portmonee der Frau in deren Jackentasche zu gelangen. Als die Seniorin dies bemerkte, fing sie laut an zu schreiben, so dass der Dieb die Geldbörse fallen ließ und die Flucht ergriff. Es soll sich um einen Mann, ca. 20 bis 30 Jahre alt, mit hellem Hauttyp gehandelt haben, der eine helle / graue Baseballkappe trug. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell