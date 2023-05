Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 31.05.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Zurücksetzen

Um 16:13 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 27-Jährige aus Wanfried mit ihrem Pkw die Dünzebacher Straße in Eschwege in Richtung Gartenstraße. Im dortigen Einmündungsbereich befindet sich derzeit eine Baustellenampel. Die 27-Jährige fuhr zunächst in den Einmündungsbereich ein, erkannte dann aber, dass ein weiteres Einfahren aufgrund der "Grünphasen" in der Gartenstraße nicht möglich war. Daraufhin setzte sie ihren Pkw zurück und übersah dabei den dahinterstehenden Pkw, der von einer 63-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Sachschaden: ca. 5500 EUR.

Unfall mit Verletzten

Um 18:20 Uhr befuhr gestern Abend eine 75-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die B 249 in Eschwege stadtauswärts in Richtung Weidenhausen. Sie beabsichtigte im Einmündungsbereich zur Landstraße nach links in Richtung Niederhone abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw, der von einer 58-jährigen Eschwegerin gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden die Fahrerinnen leicht verletzt; beide Autos waren auch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 13.000 EUR geschätzt.

Wildunfälle

Zwischen dem "Hoheneicher Rondell" und Reichensachsen kam es gestern Abend, um 22:50 Uhr, zu einem Unfall mit einem Dachs, der von dem Pkw eines 51-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal erfasst wurde. Der Dachs überlebte den Aufprall nicht; Sachschaden am Pkw: ca. 300 EUR.

Zwischen Eschwege und Reichensachsen ereignete sich vergangene Nacht, um 00:10 Uhr, ein weiterer Wildunfall. Diesmal wurde ein Waschbär von dem Pkw eines 53-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal erfasst. Der Waschbär verendete am Unfallort; Sachschaden am Pkw: ca. 700 EUR.

Diebstahl von Mülltonnen

Zwischen dem 28.05.23, 20:00 Uhr und dem 29.05.23, 10:00 Uhr wurden in der Langenhainer Straße in Reichensachsen von einem Anwesen drei Mülltonnen (blau, gelb, schwarz) entwendet. Der Schaden wird mit 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Am 30.05.23 wurde zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr die Hauswand eines Fachwerkhauses in der Neustadt in Eschwege beschmiert. Die betroffene Hauswand befindet jedoch in der angrenzenden Töpfergasse, wo mit schwarzer Farbe in einer Größe von 2,50 Meter x 0,50 Meter das Wort "Penis" aufgebracht wurde. Hinweise: 05651/9250.

Versuchter Einbruch

Am gestrigen Dienstag versuchten Unbekannte eine Wohnungstür eines Hauses im Akazienweg in Eschwege gewaltsam zu öffnen. Die Tat ereignete sich zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr. Ein Öffnen der Tür gelang nicht, der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 21:50 Uhr wurde gestern Abend ein 25-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw in der Thüringer Straße in Eschwege durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Zuvor hatte er einem anderen Pkw im Kreuzungsbereich der Niederhoner Straße/ Schützengraben die Vorfahrt genommen. Bei der Kontrolle bestand er Verdacht auf den Konsum illegaler Drogen, was der durchgeführte Test bestätigte. Dieser verlief positiv auf THC und Kokain. Zudem verfügt der Fahrer nicht über eine gültige Fahrerlaubnis: Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Polizei Sontra

Von Fahrbahn abgekommen

Um 15:30 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 69-Jähriger aus Herleshausen mit seinem Pkw die K 20 von Markershausen in Richtung Nesselröden. In einer Rechtskurve geriet er mit dem Auto nach links von der Kreisstraße ab und fuhr frontal gegen einen Baum. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8000 EUR.

Wildunfall

Um 22:35 Uhr befuhr gestern Abend ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Nentershausen die B 27 in Richtung Cornberg. In der Gemarkung von Sontra kam es zum Zusammenstoß mit einem Dachs, der anschließend verletzt davonlief. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca.1500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Gegen Hauswand gefahren

Um 16:29 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 36-Jähriger aus Großalmerode mit seinem Pkw die Straße "Untere Scheidquelle". In Höhe der Haus-Nr.: 6 - 8 kam er mit dem Auto von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Hauswand, wodurch ein Sachschaden von ca. 5000 EUR entstand. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem verlief ein durchgeführter Alkoholtest positiv mit ca. 0,9 Promille, worauf noch eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Kupfer

Zwischen dem 29.05.23, 20:00 Uhr und dem 30.05.23, 10:30 Uhr betraten unbekannte Täter ein Gelände im Sandweg in Unterrieden. Zuvor wurde der Maschendrahtzaun des Hofgeländes durchtrennt, um so Blei, Kupfer und Kabelschrott samt fünf Transportboxen zu entwenden. Schaden: ca. 1500 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell