Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfall mit Verletzten

Eschwege (ots)

Um 13:43 Uhr ereignete sich heute in der Mittagszeit ein Verkehrsunfall in der Göttinger Straße in Sontra, die derzeit auch als Umleitungsstrecke zur B 400 genutzt wird.

Zur Unfallzeit befuhr eine 70-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw die Göttinger Straße von der Innenstadt kommend in Richtung B 27. In Höhe der Einmündung zur Mühlbergstraße beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw, der von einem 42-Jährigen aus Waldkappel gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß wurden insgesamt vier Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Während die Unfallverursacherin in ein Krankenhaus nach Bad Hersfeld gebracht wurde, wurden der 42- Jährige sowie zwei weitere Fahrzeuginsassen - darunter auch ein Kleinkind - zur Untersuchung in das Klinikum Werra-Meißner gebracht.

Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme und der Abschleppung der Fahrzeuge war eine Vollsperrung erforderlich, die gegen 15:00 Uhr wieder aufgehoben werden konnte.

Im Einsatz waren neben zwei Rettungswagen auch die örtliche Feuerwehr.

Der Gesamtschaden wird mit ca. 18.000 EUR angegeben.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell