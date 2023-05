POL-ESW: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung nach Torsten K.; Vermisster wurde im Eschwege Stadtgebiet angetroffen

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Gartenhütte abgebrannt; Schaden 15.000 Euro Zum Brand einer Gartenhütte wurden Polizei und Feuerwehr am Freitagmittag gerufen. Gegen 12.17 Uhr ging die Meldung bei der Polizei ein. Die Gartenhütte, die sich in Bad Sooden-Allendorf in der Straße Mühlrasen befindet, brannte letztlich komplett aus. Neben der Hütte brannte u.a. auch ein in der Hütte befindlicher Aufsitzrasenmäher aus. ...

mehr