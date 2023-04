POL-MA: Heidelberg: Pkw alleibeteiligt verunfallt - PM Nr. 2

Mannheim (ots) - Ein Zeuge beobachtete am Dienstag, kurz vor 20:30 Uhr, wie in der Ackerstraße ein BMW mit französischem Kennzeichen mit einem dort geparkten Volvo zusammenstieß. Der Fahrer stieg aus, holte eine Sporttasche aus dem Auto und flüchtete zu Fuß in Richtung Riedfeldstraße. Den BMW ließ er beschädigt und unverschlossen zurück. Am Volvo entstand ein ...

