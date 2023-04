POL-MA: Mannheim: Mann flüchtet zu Fuß von Unfallstelle - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) - Eine noch unbekannte Täterschaft drang am Dienstag zwischen 16:30 Uhr und 19:00 Uhr in die Kellerräume eines Mehrparteienhauses in der Lessingstraße in der Heidelberger Weststadt ein. Mit roher Gewalt wurden sechs Kellerräume aufgebrochen. Was genau fehlt, ist bislang unklar. Jedoch wurde aus einem weiteren, aber unverschlossenen Keller ein ...

mehr