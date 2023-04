Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: PKW missachtet Vorfahrt der Straßenbahn

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend bog eine 24-jährige Citroen-Fahrerin von der Roonstraße in die Seckenheimer Straße ab. Dabei übersah sie aber die Vorfahrt der querenden Straßenbahn und stieß mit dieser zusammen. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt. An der Straßenbahn entstand ein Schaden von 2000 Euro. Das Auto der Unfallverursacherin wies einen Schaden von rund 7000 Euro auf und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich der Roonstraße in die Seckenheimer Straße in beide Fahrtrichtungen zeitweise gesperrt werden. Der Straßenbahnverkehr wurde vorrübergehend über die Schwetzinger Straße umgeleitet.

