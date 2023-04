Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Versuchter Wohnungseinbruch - Unbekannter Täter wird durch aufmerksame Nachbarin gestört und ergreift die Flucht - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am helllichten Tage beobachtete eine Zeugin am Dienstagmittag, gegen 13:45 Uhr in der Leutweinstraße einen bislang unbekannten Mann, wie dieser versuchte, mit einem Werkzeug die Terrassentür eines Wohnanwesens aufzuhebeln, um sich somit Zutritt in das Anwesen zu verschaffen. Als der Mann jedoch von der Frau auf frischer Tat ertappt wurde, ergriff dieser mit einem Fahrrad die Flucht in Richtung der B36.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, schlanke Körperstatur. Er trug eine schwarz/weiße Base-Cap und führte zudem eine Sporttasche in schwarz/weißer Farbe mit sich.

Die Spezialisten und Spezialistinnen für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen wegen versuchtem Einbruchsdiebstahl aufgenommen. Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten bzw. denen verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts mit einem Fahrrad aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckarau (Tel: 0621 / 833397 - 0) in Verbindung zu setzen.

