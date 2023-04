Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Versuchter Einbruch in Jugendhaus - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Dienstagmorgen suchten bislang unbekannte Täter bzw. Täterinnen das Gelände eines Jugendhauses in der Erlenstraße auf. Aus bislang ungeklärten Gründen betraten die Täter / Täterinnen das Grundstück und beschädigten diverse Sitzbänke, Europaletten, Blumenkübel sowie vereinzelte Pflanzen. Bei dem anschließenden Versuch in die Kellerräumlichkeiten des Jugendhauses zu gelangen, scheiterten die Unbekannten. Das Polizeirevier Neckarstadt hat nun die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell