Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kelleraufbrüche in der Weststadt - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft drang am Dienstag zwischen 16:30 Uhr und 19:00 Uhr in die Kellerräume eines Mehrparteienhauses in der Lessingstraße in der Heidelberger Weststadt ein. Mit roher Gewalt wurden sechs Kellerräume aufgebrochen. Was genau fehlt, ist bislang unklar. Jedoch wurde aus einem weiteren, aber unverschlossenen Keller ein Damenfahrrad entwendet. Erste Befragungen der Polizei ergaben, dass es bereits wenige Tage zuvor, nämlich am Mittwoch, den 29.03.2023, in dem Haus zu einem Kelleraufbruch gekommen war. Dieser war der Polizei damals aber nicht gemeldet worden. In diesem Fall wurden Pfandflaschen und Rollschuhe gestohlen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl. Es wird geprüft, ob die Taten miteinander zusammenhängen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221/1857-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell