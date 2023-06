Polizei Eschwege

POL-ESW: Wildunfall mit anschließendem Drohneneinsatz

Eschwege (ots)

Reh tödlich verletzt

Um 20:48 Uhr befuhr gestern Abend ein 48-Jähriger aus Sontra die B 400 von Wommen in Richtung Sontra. In der Gemarkung von Unhausen kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Suche nach Kitze mit Drohne

Da es sich bei dem getöteten Reh um eine Ricke handelte, die möglicherweise mehrere Rehkitze in Begleitung hatte, wurde durch den zuständigen Jagdausübungsberechtigten in den späten Abendstunden versucht mittels eines Drohneneinsatzes die Kitze ausfindig zu machen, da diese alleine nicht überlebensfähig sind. Im Rahmen der Nachsuche mittels Drohne wurde die B 400 durch Beamte der zuständigen Polizeidienststelle in Sontra die B 400 abgesichert und sobald erforderlich auch kurzfristig einseitig gesperrt.

zwei Kitze aufgefunden

Um 00:20 Uhr konnten auf diese Art und Weise zwei Kitze aufgefunden werden, um die sich der Jagdausübungsberechtigte weiter kümmern wird.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

