FW Stuttgart: Nachbar löscht Küchenbrand

Stuttgart (ots)

- Küchenbrand durch Nachbarn mit Feuerlöscher gelöscht

- Feuerwehr weist darauf hin, sich bei Löschmaßnahmen niemals selber zu gefährden

- Bewohner und Nachbar durch den Rettungsdienst untersucht

- Wohnung aufgrund Rauchentwicklung nicht mehr bewohnbar

Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte am Mittwochvormittag gegen 10:30 Uhr ein Küchenbrand größtenteils gelöscht werden. Der Brand war in einem Mehrfamilienhaus in der Föhrichstraße in Stuttgart-Feuerbach ausgebrochen. Ein Nachbar konnte den Brand mit einem Feuerlöscher fast vollständig löschen. Einsatzkräfte der Feuerwehr führten unter Atemschutz weitere Nachlöscharbeiten durch. Bei den Löscharbeiten kam auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz und es musste eine Dunstabzugshaube demontiert werden.

Durch den Nachbarn konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Daniel Anand, Pressesprecher der Feuerwehr Stuttgart, weist in diesem Zusammenhang darauf hin, sich bei Löschmaßnahmen niemals selbst in Gefahr zu bringen: "Bereits wenige Atemzüge in den giftigen Brandgasen können zur Bewusstlosigkeit und damit zur Lebensgefahr führen. Gerade innerhalb von Gebäuden sind eigene Löschversuche daher gefährlich. Im Zweifel immer den Notruf 112 wählen, andere Personen warnen und die Feuerwehr auf der Straße erwarten. Sollten die Rettungswege aufgrund von Rauch nicht mehr begehbar sein, die Wohnungstüre schließen und an den Fenstern auf sich aufmerksam machen."

Da Bewohner und Nachbar kurzzeitig Brandrauch einatmeten, erfolgte eine Untersuchung durch den Rettungsdienst. Glücklicherweise war keine weitere Behandlung notwendig.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung kontrollierte die Feuerwehr drei weitere Wohnungen.

Der Brandrauch wurde mit zwei maschinellen Lüftungsgeräten und einer Rauch-/ Wärmeabzugsanlage aus der betroffenen Wohnung und dem Treppenhaus entfernt.

