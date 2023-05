Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Auseinandersetzung am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Vier verletzte Personen sind die Bilanz einer Auseinandersetzung am Donnerstagabend (04.05.2023) am Bahnhof Ludwigsburg. Zwei 28 Jahre alte Frauen hatten sich dort gegen 19.15 Uhr mit einem 39-Jährigen und dessen 43 Jahre alten Bruder getroffen, um gemeinsam das Frühlingsfest in Stuttgart zu besuchen. Die beiden Frauen brachen dieses Vorhaben jedoch ab, als sie feststellten, dass der 39-Jährige bereits stark alkoholisiert zu sein schien. Als sie den Bahnhof mit einem Taxi verlassen wollte, versuchte der 39-Jährige sie daran zu hindern. Der 72 Jahre alte Taxifahrer kam den Frauen zur Hilfe und schob den 39-Jährigen von seinem Fahrzeug weg, worauf dieser ihm mehrfach ins Gesicht schlug. Zwei 35 und 37 Jahre alte Kollegen des 72-Jährigen sowie ein 21-jähriger Passant gingen dazwischen, was den 43-jährigen Bruder veranlasste auf die beiden jüngeren Taxifahrer loszugehen. Als Zeugen die Polizei alarmierten, machten sich die Brüder aus dem Staub. Für die vier Leichtverletzten wurde der Rettungsdienst angefordert. Nach den beiden Tatverdächtigen wurde gefahndet, sie konnten jedoch zunächst nicht festgestellt werden.

Im Zuge eines Einsatzes wegen Ruhestörung einige Stunden später in Benningen am Neckar stellten Einsatzkräfte des Polizeireviers Marbach am Neckar letztlich dort beide Brüder fest und führten die notwendigen polizeilichen Maßnahmen durch. Der 39-Jährige stand zu diesem Zeitpunkt unter Alkoholeinfluss. Das Ergebnis des Atemalkoholtest belief sich auf mehr als zwei Promille. Beim älteren Bruder war ein Atemalkoholtest nicht durchführbar. Gegen beide Männer wird nun wegen Körperverletzungsdelikten ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell