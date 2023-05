POL-LB: Ditzingen-Hirschlanden: Gemeinschaftsschule nach Brandalarm kurzzeitig evakuiert

Ludwigsburg (ots) - Vermutlich in den frühen Morgenstunden des Donnerstags (04.05.2023) brach ein noch unbekannter Täter über eine Hintertür in eine Gaststätte in der Straße "Hummelberg" in Neckarrems ein. Aus dem Lokal stahl der Dieb mehrere Hundert Euro Wechselgeld sowie einen Geldbeutel, in dem sich ein weiterer dreistelliger Bargeldbetrag und diverse ...

