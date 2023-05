Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Neckarrems: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich in den frühen Morgenstunden des Donnerstags (04.05.2023) brach ein noch unbekannter Täter über eine Hintertür in eine Gaststätte in der Straße "Hummelberg" in Neckarrems ein. Aus dem Lokal stahl der Dieb mehrere Hundert Euro Wechselgeld sowie einen Geldbeutel, in dem sich ein weiterer dreistelliger Bargeldbetrag und diverse persönliche Dokumente befanden. Der Wert der entwendeten Gegenstände dürfte sich auf einen vierstelligen Betrag belaufen. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen wenden sich telefonisch unter 07146 28082-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Remseck am Neckar.

