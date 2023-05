Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Unbekannte ziehen mit Farbspray durch Dagersheims Straßen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (04.05.2023) trieben bislang unbekannte Täter ihr Unwesen in Dagersheim. Zunächst stahlen sie aus einer Baumaschine, die sich auf einem Firmengelände in der Böblinger Straße befand, eine pinke Farbspaydose sowie Werkzeuge und einen Pullover. Vermutlich hielten sich die Unbekannten anschließend vor dem Firmengelände auf und konsumierten Alkohol. Bereits dort besprühten sie die Baumaschine, einen Traktor, ein Firmentor, das Werkzeug, den Pullover sowie Bierflaschen mit der Farbe. Außerdem zogen sie durch die Garten-, die Rosen-, die Narzissen-, die Tulpen- und die Anemonenstraße und hinterließen Farbe auf Gartenmauern, Zäunen, den Gehwegen, Mülleimern, Balkongeländern sowie Straßenlaternen, Verkehrszeichen, einem PKW und auch im Bereich einer Tankstelle in der Böblinger Straße. Die Unbekannten sprühten Smileys, Phallussymbole sowie die örtliche Telefonvorwahl und die Postleitzahl. Der genaue Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise geben können, und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07034 27045-0 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

