Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Brand in Keller eines Einfamilienhauses

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (04.05.2023) kam es gegen 12:05 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Feldbergstraße in Böblingen. Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es im Kellergeschoss des Gebäudes zu einer Brandentwicklung. Ein 81-jähriger Bewohner versuchte zusammen mit seiner 80-jährigen Ehefrau den Brand zu löschen, was ihnen jedoch nur zu Teilen gelangen. Drei Handwerker, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite Bauarbeiten durchführten, wurden auf die Rauchentwicklung und die Hilferufe der Seniorin aufmerksam. Gemeinsamen retten sie die beiden Bewohner aus dem Wohnhaus und brachten sie ins Freie. Die Freiwillige Feuerwehr Böblingen rückte mit sieben Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften an die Brandörtlichkeit aus und löschte den noch bestehenden Schwelbrand. Zudem belüfteten sie das Wohnhaus aufgrund der starken Rauchentwicklung. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Die drei Handwerker als auch die beiden Bewohner des Wohnhauses erlitten leichte Verletzungen. Die beiden Senioren wurden vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an. Während der Löscharbeiten wurden die Feldbergstraße und die Achalmstraße für den Verkehr gesperrt, es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell