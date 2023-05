Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Jugendschutzkontrollen mit Testkäufen von Alkohol und Tabakwaren

Ludwigsburg (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Herrenberg führten am Donnerstag (04.05.2023) zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr Jugendschutzkontrollen durch, im Rahmen derer eine 17-jährige Testkäuferin versuchte, in den jeweiligen Geschäften hochprozentigen Alkohol oder Tabakwaren zu kaufen. In sechs von insgesamt elf überprüften Abgabestellen im Stadtgebiet Herrenberg sowie im Stadtteil Gültstein erhielt die 17-jährige Jugendliche brantweinhaltige Getränke (vier Fälle) oder Zigaretten (zwei Fälle) ausgehändigt. In fünf der sechs Geschäften wurde dabei vom Verkaufspersonal keinerlei Alterskontrolle durchgeführt, obwohl zumindest teilweise die jeweiligen Kassensysteme auf das erforderliche Mindestalter zum Kauf der Produkte hinwiesen. In einem Fall wurde zwar der Ausweis verlangt und auch eingesehen, anschließend aber trotzdem die Ware ausgehändigt. Die betroffenen Verkäuferinnen und Verkäufer gelangen nun wegen einem Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz zur Anzeige.

