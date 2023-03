Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand in der Bahnhofstraße

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In den späten Donnerstagabendstunden erging die Information über einen Gebäudebrand in der Kahlaer Bahnhofstraße. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Brand von einem Abstellraum herrührte. Auch konnte eine Person im Nahbereich angetroffen werden, bei welcher die Vermutung bestand, dass sie zumindest am Brandort war. Im weiteren Verlauf erhärtete sich der Verdacht gegen den angetroffenen 57-Jährigen, dass dieser die Brandursache setzte. Der Mann gab an, dass er aufgrund aktueller Obdachlosigkeit, den Abstellraum als Schlafplatz nutzen wollte. Vor der Nachtruhe konsumierte er Alkohol und Zigaretten. Als er eine Kippe wegschnipste geriet Unrat in Brand, welchen er nicht eigenständig löschen konnte. Der hinzugerufenen Feuerwehr gelang dies, ohne das die Gebäudesubstanz Schaden davontrug. Die Ermittlungen gegen den 57-Jährigen wurden aufgenommen.

