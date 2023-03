LPI-J: Tür beschädigt Pkw

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle kam am Donnerstagabend ans Licht, dass es dem Fahrer an der entsprechenden Fahrerlaubnis mangelte. Der 37-Jährige fuhr ein Gespann aus einem Transporter und einem Anhänger. Im Bereich Rauschwitz im Saale-Holzland-Kreis fiel dieses einer Streifenwagenbesatzung auf, welche fortfolgend die Kontrolle durchführte. Am Gespann an sich konnten keine Mängel festgestellt werden. Beim Fahrer schon eher, denn dieser ...

mehr