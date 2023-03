Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfreiwillig freiwillig gestellt

Jena (ots)

Mehr unfreiwillig als freiwillig gestellt hat sich am Donnerstagabend ein 48-Jähriger, welcher per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann traf im Bereich des Bahnhofs Paradies auf zwei Jugendliche. Hier entwickelte sich aus ungeklärtem Grund ein Streit. In dessen Verlauf drohten die Jugendlichen dem Mann mit einer Stichwaffe, ohne diese zu zeigen oder gar zu benutzen. Aufgrund dessen bat der 48-Jährige um Hilfe, woraufhin ein Zeuge die Polizei informierte. Alle Protagonisten konnten vor Ort festgestellt. werden. Die zwei Jugendlichen erhielten eine Anzeige wegen Bedrohung. Bei der Durchsuchung konnte kein gefährlicher Gegenstand festgestellt werden. Bei der Prüfung des 48-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Dieser wurde sodann vollstreckt. Der Transport in eine JVA wird am heutigen Tag durchgeführt.

