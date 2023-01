Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand einer Gartenlaube

Mönchengladbach-Dahl, 01.01.2023, 07:50 Uhr Konradstraße (ots)

Am Neujahrsmorgen wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einer brennenden Gartenhütte in der Kleingartenanlage an der Konradstraße im Ortsteil Dahl alarmiert. Gleich mehrere Anrufer sahen die enorme Rauchentwicklung und alarmierten die Feuerwehr. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen stand die Gartenhütte bereits im Vollbrand. Durch den massiven Einsatz von drei C- Rohren unter schwerem Atemschutz verhinderte die Feuerwehr ein Übergreifen auf die benachbarten Gartenhäuser. Die Gartenhütte ist komplett niedergebrannt.

Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die freiwillige Feuerwehr mit der Einheit Stadtmitte, zwei Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Stefan Nießen

