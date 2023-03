Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mountainbike gestohlen

Apolda (ots)

In der Nacht zum 30.03.2023 wurde von einem verschlossenem Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Rosestraße in Apolda ein grünes Mountainbike der Marke Scott gestohlen. Das Fahrrad hatte sein 30-jähriger Besitzer gegen 19 Uhr im Garten hinter dem Haus abgestellt und angeschlossen. Als der junge Mann am nächsten Morgen, gegen 06:00 Uhr sein Fahrrad holen wollte, war dieses verschwunden. Die Polizei bittet darum, dass sich mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 03644/541-0 melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell