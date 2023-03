LPI-J: Betrunken im Auto unterwegs

Weimar (ots) - Beim Ausparken kollidierte die Fahrerin eines Opel am Donnerstagmittag in der Schwanseestraße mit einem Gartenzaun. Im Anschluss an den Unfall fuhr die Frau davon, ohne sich mit einem Berechtigten in Verbindung zu setzen. Der Unfall wurde von Zeugen beobachtet, die schließlich die Polizei informierten. An dem Zaun entstand Sachschaden. Die Identität der Verursacherin sind momentan Gegenstand der Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr