Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Uni Ziel von Einbrechern

Jena (ots)

Am Donnerstag wurden Einbrüche in Gebäuden der Universität am Ernst-Abbe-Platz, Carl-Zeiss-Platz sowie Am Steiger bekannt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die unbekannten Langfinger nichts. Bei allen vier angegriffenen Objekten wurden mehrere Räumlichkeiten sowie Spinde durchwühlt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell