LPI-J: Scheibe eingeschlagen

Jena (ots) - Am Donnerstag wurden Einbrüche in Gebäuden der Universität am Ernst-Abbe-Platz, Carl-Zeiss-Platz sowie Am Steiger bekannt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die unbekannten Langfinger nichts. Bei allen vier angegriffenen Objekten wurden mehrere Räumlichkeiten sowie Spinde durchwühlt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641 81 1504 E-Mail: ...

