Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unberechtigt gefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle kam am Donnerstagabend ans Licht, dass es dem Fahrer an der entsprechenden Fahrerlaubnis mangelte. Der 37-Jährige fuhr ein Gespann aus einem Transporter und einem Anhänger. Im Bereich Rauschwitz im Saale-Holzland-Kreis fiel dieses einer Streifenwagenbesatzung auf, welche fortfolgend die Kontrolle durchführte. Am Gespann an sich konnten keine Mängel festgestellt werden. Beim Fahrer schon eher, denn dieser hatte lediglich die Erlaubnis ein Fahrzeug bis 3,5 Tonnen zu führen. Das Gespann brachte jedoch knapp 7 Tonnen auf die Waage. Auf Nachfrage gab er an, dass der originäre Fahrer zu müde war und er deshalb hinters Steuer stieg. Dies schützte ihn jedoch nicht vor der fälligen Anzeige.

