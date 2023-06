POL-ESW: Verkehrsunfälle in Witzenhausen

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle in Witzenhausen

Eschwege

Polizei Witzenhausen

Zwei Kinder bei Unfall leicht verletzt

Um 07:49 Uhr befuhr heute Morgen eine 36-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw die Südbahnhofstraße in Witzenhausen in Richtung Walburger Straße. Hinter einem geparkten Lkw überquerten eine 10-Jährige und eine 7-Jährige, beide aus Witzenhausen, die Fahrbahn zu Fuß, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem am Lkw vorbeifahrenden Pkw kam. Dabei wurden die beiden Kinder leicht verletzt und zur weiteren ambulanten Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Auffahrunfall

Im Bereich der Baustelle in der Kasseler Landstraße in Witzenhausen musste heute Vormittag, um 10:16 Uhr, ein 23-Jähriger an der Baustellenampel anhalten. Der nachfolgende 84-Jährige aus Witzenhausen bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand. Der 23-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

