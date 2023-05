Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am 03.05.23, in der Zeit von 16:00-16:50 Uhr kam es in der Wittelsbacherstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher flüchtete. Die 20-jährige Geschädigte stellte ihren PKW, einen grauen Dacia Sandero ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab. Als sie zu ihrem PKW zurückkehrte, musste sie einen Schaden an der vorderen linken Stoßstange, sowie am vorderen Kennzeichen feststellen. Der Schaden beträgt ca. 400 Euro. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

