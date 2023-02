Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Brand eines Wohnhauses

Ginsheim-Gustevsburg (ots)

Am Montagnachmittag (27.02.), kurz vor 14.30 Uhr, wurde der Polizei ein Wohnhausbrand in der Straße "Vorm Anthaupt" gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand anschließend schnell unter Kontrolle. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden bei dem Geschehen drei Personen durch das Einatmen von Rauchgas sowie eine weitere Person in Form einer Brandverletzung leichterer Art verletzt.

Die Brandursache sowie die Höhe des bei dem Feuer entstandenen Schadens ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

