Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Katalysatoren entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Alter Postweg;

Tatzeit: Nacht zum 17.11.22

Vom Hof eines Autohändlers entwendeten noch unbekannter Täter zwölf Katalysatoren, deren Gesamtwert mit ca. 8.000 Euro angegeben wird. Es handelt sich um Katalysatoren ausrangierter Altfahrzeuge. Die Tat wurde am 18.11.22 festgestellt. Da am 17.11.22 noch ein Altfahrzeug auf den Hof geliefert wurde, an dem der Katalysator noch vorhanden war, trug sich die Tat vermutlich in der Nach zum Donnerstag zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr)

