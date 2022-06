Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hochwertiges GPS-Navigationssystem entwendet.

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Ortsteil Wolperode

Ein bislang unbekannter Täter entwendet in der Nacht vom 15.06.2022 auf den 16.06.2022, zwischen 23:00 Uhr und 07:15 Uhr, ein hochwertiges GPS-Navigationssystem aus einem Traktor, welcher an einer Halle von einem landwirtschaftlichen Betrieb am Ortsrand von Wolperode abgestellt wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeikommissariat Bad Gandersheim, tel. 05382/919200 in Verbindung zu setzen. (geh)

