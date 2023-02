Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mit Bike aus dem Keller geflüchtet

Polizei ermittelt nach Einbruch

Darmstadt (ots)

Mit einem grünen Mountainbike der Marke Merida flüchteten Einbrecher zwischen Montagmittag (20.2.) und Montagvormittag (27.2.) aus einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße. Zuvor verschafften sich die Täter auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu den Kellerräumen. Dort hebelten die Kriminellen ein Vorhängeschloss eines Kellerabteils auf und gelangten so an ihre Beute.

Wenn Sie Hinweise zum Verbleib des Bikes oder zu den Tätern geben können, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell