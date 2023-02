POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Alkoholisiert gegen parkendes Fahrzeug

Bretten (ots) - Zu einer Gewässerverschmutzung kam es am Mittwochmorgen in den Flüssen des Saalbachs und der Weißach in Bretten. Die Ursache ist weiterhin unbekannt und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei hatte ein Zeuge eines örtlichen Anglervereins bereits am Abend des 21.02.2023 Treibstoff- und Ölgeruch im ...

mehr