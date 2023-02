Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Feuerwehrmann bei Veranstaltung leicht angefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Mit seinem BMW fuhr am Montag, 20.02.2023 gegen 14.50 Uhr ein 44 Jahre alter Mann von der Fridolin-Wißler-Straße in Richtung Friedrichstraße. Dabei soll er zunächst die Absperrbaken, die aufgrund des Rosenmontagsumzuges aufgestellt waren, missachtet haben. Im Kreuzungsbereich soll er anschließend die Anhaltezeichen eines Feuerwehrmannes ignoriert und versucht haben an diesem vorbei zu fahren. Dabei berührte das Auto den Feuerwehrmann am Bein, woraufhin dieser erschrak und reflexartig auf die Windschutzscheibe schlug. Die Scheibe bekam ein Riss und es entstand Sachschaden von rund 800 Euro. Der 44-jährige Autofahrer stieg aus, schubste den Feuerwehrmann, drohte ihm und riss ihm sein Namensschild ab. Mehrere Passanten sind wohl in der Nähe gestanden. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

