POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt und des Polizeipräsidiums Freiburg // Folgemeldung zu: Einbruch in Apotheke - ein Beschuldigter verurteilt

Verhandelt wurde vor dem Landgericht Schweinfurt gegen einen 36-jährigen polnischen Staatsangehörigen wegen des Vorwurfs als Mitglied einer Bande bundesweit Einbrüche begangen zu haben. Am Dienstag, 31.01.2023, wurde der 36-jährige polnische Staatsangehörige zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. Aufgrund umfangreicher Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei in Schweinfurt konnte eine bundesweite Serie von zehn begangenen Einbrüchen aufgeklärt werden. Ein weiterer Beschuldigter ist noch auf der Flucht.

Ursprungsmeldung:

Efringen-Kirchen: Einbruch in Apotheke - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Freitag, 28.05.2021, auf Samstag, 29.05.2021, brachen Unbekannte in eine Apotheke ein und nahmen aus einer Kasse Bargeld sowie einen Tresor mit. Am Samstagmorgen, gegen 06.00 Uhr, meldeten Erntehelfer der Polizei, dass auf einem Feldweg zu den "Isteiner Schwellen" zwei Maskierte versuchen würden einen Tresor zu öffnen. Bei der Flucht der beiden Maskierten fuhren diese mit ihrem Pkw, Marke Opel, Zafira, Farbe Silber, polnische Zulassung, gegen einen Baum und flüchteten zu Fuß weiter. Der Pkw sowie der noch nicht geöffnete Tresor wurden zurückgelassen. Eine groß angelegte Fahndung, mit Unterstützung von einem Polizeihubschrauber, blieb erfolglos. Die beiden Täter trugen schwarze Sturmhauben und schwarze Handschuhe. Ein Täter ging in Richtung "Isteiner Schwellen" flüchtig, der andere Täter lief in den Wald. Die Kriminalpolizei Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Pkw oder den zwei flüchtenden Personen geben können.

