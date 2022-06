Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Garage scheiterte

Greiz (ots)

Berga/Elster: Im Zeitraum vom 19.06. bis zum 21.06.2022 versuchten bislang unbekannte Täter in eine Garage des Garagenkomplexes "Am Pölschbach" einzudringen. Dies misslang. Die Polizei bittet Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen. (OK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell