LPI-G: Zeugen beobachten Kabeldieb

Altenburg (ots) - Altenburg: Unbekannte Täter besprühten in der Zeit vom 21.06.2022 - 22.06.2022 eine Mauer in der Teichpromenade mit Farbe und versuchten so Sachschaden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

