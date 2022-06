LPI-G: Ermittlungen zu Diebstahlstat

Landespolizeiinspektion Gera

Pölzig/Beiersdorf: Die Geraer Polizei ermittelt zu einer Diebstahlstat in Pölzig und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit vom 28.05.2022 - 22.06.2022 gewaltsam Zutritt zu einer ehemaligen Pension in Beiersdorf (Hauptstraße). Dabei verursachten die Täter nicht nur Sachschaden, sondern stahlen zusätzlich mehrere Elektrowerkzeuge (u.a. einen Rasenmäher). Zeugen welche im genannten Tatzeitraum auffällige Personen - oder Fahrzeugbewegungen in der Hauptstraße festgestellt haben bzw. Hinweise zur Tat geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

