Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Altenburg (ots)

Meuselwitz/Neupoderschau: Am gestrigen Tag (22.06.2022), gegen 17:30 Uhr kollidierten an der Kreuzung Schmöllnschne Straße / Abzweig Altpoderschau ein Pkw Mercedes (Fahrer 52) und ein Kraftrad (Fahrer 68) miteinander. Der 68-jährige Kraftradfahrer wird durch den Unfall schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer wurde ebenfalls verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Unfalls wurde die besagte Kreuzung voll gesperrt. Sowohl an dem Kraftrad, als auch an dem Pkw entstand Sachschaden, wobei der Pkw abgeschleppt werden musste. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell