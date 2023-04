POL-PDWIL: Schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern

Wittlich (ots) - Am Mittwoch, 26.04.2023 wurde in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr auf dem Parkplatz des Kurfüstenplatz in Wittlich ein hochwertiges Pedelec der Marke Canyon entwendet. Das Fahrrad war mit einem Faltschloss gesichert, welches ebenfalls entwendet wurde. Zeugen, die Angaben zum Fahrraddiebstahl machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571/9260 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

