POL-PDWIL: Fahrraddiebstahl

Gerolstein (ots) - Im Zeitraum 24.04.2023 bis 25.04.2023 beschädigte ein bisher unbekannter Täter durch Zerkratzen der Beifahrerseite ein im Bereich der Straße "Am Graben" in Gerolstein abgestellten Personenkraftwagen der Marke BMW. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK ...

