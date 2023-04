Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: unbedachtes Zeigen einer Spielzeugpistole führt zu Polizeieinsatz

Gerolstein (ots)

Am 25.04.2023 gegen 13:39 Uhr meldete sich eine Augenzeugin fernmündlich auf der Polizeiinspektion Daun und teilte teilweise wörtlich mit: "Ich bin mir grade selbst nicht sicher, ob ich wirklich gesehen habe, was ich gesehen habe, aber ich glaube, dass ich grade einen Jugendlichen mit einem pistolenähnlichen Gegenstand im Bereich der Schule in der Sarresdorfer Straße gesehen habe."

Sofort waren starke Kräfte der Polizeiwache Gerolstein vor Ort, weitere Kräfte der Polizeiinspektion Daun und der sich im Rahmen von Verkehrskontrollen anwesenden Beamten der Bereitschaftspolizei wurden vor Ort entsandt.

Unter Sachleitung des Leiters der Polizeiwache Gerolstein, wurde die Zeugin erneut befragt und das Schulgelände umgehend aufgesucht.

Im Rahmen der Befragung ergaben sich keinerlei Hinweise auf eine Bedrohungs- oder Gefahrenlage. Nach den vor Ort schnell und koordiniert geführten Ermittlungen, konnte der Jugendliche in enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Schule rasch ermittelt, lokalisiert und isoliert werden.

Der 16-jährige, aus dem Bereich der VG Cochem stammende Jugendliche zeigte den Gegenstand umgehend vor. Es handelte sich um eine, in einem der Schule gegenüberliegenden Geschäft für Kleidung und Spielsachen gekaufte Spielzeugpistole, welche er zum Kindergeburtstag eines achtjährigen Familienangehörigen gekauft hatte.

Nach Einsicht des Gegenstandes fiel die deutliche "Spielzeug-Verarbeitung" mit den typischen roten Markierungen von Spielzeugpistolen (umgangssprachlich "Erbsenpistolen") auf.

Der Jugendliche hatte diesen Gegenstand nach dem Kauf kurz seinen Freunden gezeigt und dann im Rucksack verstaut.

Es war zu keiner Zeit zu einer wie auch immer gearteten Gefahren- oder gar Bedrohungslage gekommen. In enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung konnte die Situation innerhalb weniger Minuten aufgeklärt werden.

