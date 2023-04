POL-PDWIL: Zwei Autofahrer deutlich zu schnell unterwegs.

Wittlich (ots) - Der Fahrer eines schwarzen VW Passat parkte im Zeitraum 20.04.2023, 21:30 Uhr bis 21.04.2023, 21:30 Uhr am Straßenrand in der Sternbergstraße in Wittlich in Fahrtrichtung Rommelsbach. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, wies der PKW Kratzer an der hinteren Stoßstange auf. Ein/e unbekannte/r Fahrer/in eines PKW kollidierte vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren mit dem geparkten Fahrzeug. Der oder die Fahrer/-in des unfallverursachenden PKW ...

